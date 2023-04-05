農委會更新雞蛋資訊日產量未增 持續進口補充

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會今天傍晚更新雞蛋產銷資訊，4月第一週日產量11萬1500箱，跟3月第4週一樣。農委會表示，相關供應缺口，將持續進口雞蛋補充，近日每2天會有18萬或36萬顆輸入。

根據農委會每週三更新的雞蛋產銷資訊，今天公布4月第一週日產量仍為11萬1500箱（2230萬顆），跟上一週（3月第4週）一樣，對比日需求量12萬箱（2400萬顆），每箱200顆，缺口仍有170萬顆。

農委會畜牧處說明，最新生產雞蛋的蛋雞隻數3110萬隻，跟前一週的3116萬隻差不多，因為隻數沒增加，所以產量沒有提升。

畜牧處指出，供應缺口持續由原本規劃4月進口3000萬顆以上雞蛋補充供應，近期每兩天都會有18萬或36萬顆的數量運抵國內。

春節過後因持續低溫，家數占全國2100多家蛋雞產業8成的傳統蛋雞業者產蛋率下滑，引發雞蛋供應缺口。（編輯：李亨山）1120405