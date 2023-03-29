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進口蛋7-11全家萊爾富限定門市開賣 上架時間、價格這裡看

2023/3/29 19:09（3/29 22:15 更新）
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配合政府蛋品調度，統一超商、全家便利商店30日起在部分門市販售盒裝進口蛋。（中央社檔案照片）
配合政府蛋品調度，統一超商、全家便利商店30日起在部分門市販售盒裝進口蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北29日電）配合政府蛋品調度，穩定供應市場需求，統一超商宣布，明天起在雙北逾900間門市販售盒裝進口蛋；全家便利商店明天也同步開賣，上架門市為苗栗、台中及南投中部地區420間店舖，兩大超商均祭出每人限購1盒政策。

缺蛋危機仍未解除，農委會將進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；全聯、家樂福以及大潤發今天起開賣進口蛋，愛買、美廉社也宣布在明、後天陸續販售進口常溫與冷藏蛋，並採限購制。

統一超商今天晚間宣布，明天起販售一盒10入裝進口蛋，售價68元，效期為14天，盒裝蛋品將於台北市、新北市逾900間限定門市陸續到店；因貨量有限，每人限量1盒、售完為止。

為滿足民眾就近採買需求，統一超商將持續積極爭取全台門市販售專案進口盒裝雞蛋，後續供貨以政府調度為主。

全家便利商店配合政府進口雞蛋販售政策，將於明天起開賣一盒10入裝常溫進口蛋，售價68元，將配送至苗栗、台中及南投中部地區420間店舖販售，每人限購1盒、售完為止。全家表示，積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。

萊爾富將在4月1日於台北市、新北市120家指定門市販售常溫進口蛋，一盒10顆，每盒售價68元，每人限購1盒，售完為止。萊爾富表示，門市持續供應國內的生鮮蛋品，如CAS認證的生鮮蛋品，以確保蛋品的衛生安全，同時積極配合政府蛋品相關供應及調度，盡力滿足消費者蛋品需求。（編輯：潘羿菁）1120329

#雞蛋
#進口蛋
#統一超商
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