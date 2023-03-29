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進口雞蛋上架開賣 冷藏、常溫牌價不同

2023/3/29 12:27（3/29 13:21 更新）
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農委會畜牧處長張經緯（圖）29日表示，即日起通路上架的雞蛋，量販每打12顆且冷藏運輸成本較高每盒79、89元不等，超市常溫每盒10顆近70元。中央社記者楊淑閔攝 112年3月29日
農委會畜牧處長張經緯（圖）29日表示，即日起通路上架的雞蛋，量販每打12顆且冷藏運輸成本較高每盒79、89元不等，超市常溫每盒10顆近70元。中央社記者楊淑閔攝 112年3月29日
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）為供應雞蛋上市，農委會表示，今天起通路上架的雞蛋，量販每打12顆且冷藏運輸成本較高每盒79、89元不等，超市常溫每盒10顆近70元，有破損可換。

春節過後因持續低溫，家數占全國2100多家蛋雞產業8成的傳統蛋雞業者產蛋率下滑，引發缺蛋。農委會統計每天缺口約50萬到80萬顆，3月起啟動專案進口雞蛋補充供應，3月底前約進口700萬顆雞蛋，並向國內加工業者調度280萬顆，總計近1000萬顆雞蛋。

農委會今天召開臨時記者會，由畜牧處長張經緯說明相關措施。他指出，後續4月起每月進口量達3500萬顆，5月進口7000萬顆，這些包含民間自行進口使用的量，扣除民間自用，官方調度使用的數量為3月進口700萬顆、4月3000萬顆、5月5000萬顆，共8700萬顆，藉此配合國內生產逐漸穩定的雞蛋產量，滿足市場需求。

媒體聯訪關注今天上市價格，在量販店看到每盒新台幣79、89元，似乎跟農委會主委陳吉仲曾說的每盒65元不同。

張經緯說，美國、澳洲等國雞蛋通常以一打（12顆）包裝，加上量販通路採行冷藏運輸，成本較高，所以售價為79、89元，與超市通常銷售的常溫蛋、每盒10顆，約賣近70元不同。

對有媒體發現上市的進口雞蛋有破損、發霉；他說，消費者可以跟通路更換。媒體詢問，業者出清之前的庫存雞蛋，疑似過期；張經緯說，若有這類情事，可以請公平交易委員會、檢調介入調查。

由於缺蛋問題的根源跟傳統蛋雞場家數占全國家數8成，且仍為幾十年未更新的開放式禽舍，易受氣溫變化影響有關，產蛋率因而下滑影響全國產量。中央社記者詢問農委會推出補助業者更新禽舍計畫，4月起受理申請，目前有意願的業者家數？張經緯說，有8家。

畜牧處副處長江文全說明，這幾家業者的飼養規模在1萬、2萬隻以上到5萬隻以下，分布在嘉義、彰化、台南、高雄及屏東等。

關於媒體關注為何農委會之前稱各國都缺蛋、蛋價比國內貴，現在進口雞蛋上市卻可以比較便宜的平價雞蛋。張經緯說，成為專案進口雞蛋的業者，農委會參考到岸價購入，統整調度供應平價雞蛋上市。（編輯：李亨山）1120329

全聯、家樂福等量販超市29日起陸續開賣進口雞蛋。（中央社製圖）
全聯、家樂福等量販超市29日起陸續開賣進口雞蛋。（中央社製圖）
#張經緯
#農委會畜牧處
#進口雞蛋
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張經緯
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