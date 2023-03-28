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全聯雙北門市、家樂福29日開賣進口蛋 價格68到89元

2023/3/28 18:39（3/28 20:09 更新）
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圖為2月民眾在台北市南港區一家全聯購買雞蛋。（中央社檔案照片）
圖為2月民眾在台北市南港區一家全聯購買雞蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北28日電）雞蛋荒延燒，農委會日前表示，將進口雞蛋穩定市場供需。全聯今天宣布，雙北地區門市將在明天陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價新台幣68元，每人限購2盒。

缺蛋危機仍未解除，雞蛋批發、產地價分別調漲至每台斤新台幣55元、45.5元，雙創新高，農委會將進口雞蛋補足加工用蛋缺口，穩定市場供需；農委會主委陳吉仲日前表示，進口雞蛋部分，3月底前確定會有700萬顆，4月還會更多。

全聯今天表示，雙北地區門市將於明天陸續開賣進口蛋，每盒10顆，售價68元，每人限購2盒，各門市上架時間依各店為準，售完為止。

家樂福表示，彰化以北量販將在明天陸續上架冷藏進口雞蛋，共2款規格，分別為澳洲進口600克、12入售價79元，以及700克、12入售價89元；30日彰化以南量販分店也會上架冷藏澳洲進口蛋。

另外，明天家樂福全台超市陸續上架進口平價洗選蛋，10入裝，售價68元。家樂福表示，上架後採取每人每車限購2盒，實際上架情形以各店到貨時間為準。（編輯：林淑媛）1120328

#全聯
#雞蛋
#家樂福
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