專案進口雞蛋29日至清明節間上架通路 一盒60至70元

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農委會畜牧處24日表示，從美國、泰國、澳洲等國輸入的雞蛋，可望在29日至清明節期間上架國內通路銷售，價格仍會是平價雞蛋價位。圖為新北市早餐店雞蛋。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）為改善缺蛋，農委會規劃短期內專案進口雞蛋補充供應，農委會畜牧處今天表示，從美國、泰國、澳洲等國輸入的雞蛋，可望在29日至清明節期間上架國內通路銷售，價格仍會是平價雞蛋價位。

因應國內春節過後迄今每天約有50萬到80萬顆雞蛋的供應缺口，農委會規劃從10國專案輸入雞蛋補充。

畜牧處處長張經緯今天出席非洲豬瘟防疫會議，會後接受媒體聯訪時表示，包含從美國、泰國、澳洲等國陸續輸入的雞蛋，大約3月29日、30日以前進入洗選作業，預計29日、清明節期間，消費者可在通路上買到進口雞蛋。

價格方面，他說，農委會專案進口的雞蛋，若走通路上市，是提供通路平價雞蛋補充使用，所以仍會是一盒約新台幣60多元、70元水平的價位。

張經緯補充，專案進口雞蛋的10國包含原本就可輸入的美、日、澳，以及新增的東南亞國家，包含泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞，再加上土耳其、巴西及波蘭，但是波蘭的運輸有難度，還沒有訂單談定。（編輯：陳政偉）1120324