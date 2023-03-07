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立委建議蛋荒找替代品 陳吉仲：歡迎消費者購買鴨蛋

2023/3/7 16:06（3/7 16:38 更新）
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立法院7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率農委會主委陳吉仲（左）、公平會主委李鎂（右）等部會首長赴立院備詢，回應立委質詢雞蛋議題。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
立法院7日繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁（中）率農委會主委陳吉仲（左）、公平會主委李鎂（右）等部會首長赴立院備詢，回應立委質詢雞蛋議題。中央社記者鄭清元攝 112年3月7日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）缺蛋危機尚未解除，民進黨立委張宏陸今天質詢時建議，是否可調配部分加工用鴨蛋，挪至市面上販售當雞蛋替代品。農委會主委陳吉仲備詢表示，雞蛋、鴨蛋加工用途不同，加工製品比較難代替，但若是消費者，則歡迎多購買台灣的鴨蛋。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委張宏陸質詢時問，何時可解決台灣缺蛋問題。

陳吉仲表示，台灣的產量陸續到5、6月恢復正常，但3月底將透過進口與加工廠調節，但行政院希望可以擴大辦理，所以不排除增加專案進口雞蛋。

張宏陸表示，因為禽流感關係，全世界都缺雞，但鴨沒有缺這麼多，有些外國人不吃鴨蛋，台灣的鴨蛋很多拿去做鹹鴨蛋、皮蛋，是否可能進口種鴨生蛋，或是調配做鹹蛋、皮蛋的鴨蛋，挪出來到市面販售，作為替代品。

陳吉仲表示，雞蛋、鴨蛋加工用途不同，加工製品比較難代替，但若是消費者，則歡迎多購買台灣的鴨蛋。（編輯：趙蔚蘭）1120307

#陳吉仲
#張宏陸
#台灣
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