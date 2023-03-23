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台南高雄高溫可能達36度以上 吳德榮：25日北台灣轉濕涼

2023/3/23 08:29（3/23 13:06 更新）
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中央氣象局23日指出，台灣仍在鋒前偏暖環境內，各地高溫普遍還是可以升至攝氏28到33度。圖為台北市中正區民眾過馬路。中央社記者趙世勳攝 112年3月23日
中央氣象局23日指出，台灣仍在鋒前偏暖環境內，各地高溫普遍還是可以升至攝氏28到33度。圖為台北市中正區民眾過馬路。中央社記者趙世勳攝 112年3月23日
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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天針對台南、高雄發布高溫資訊，氣溫可能達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今明兩天白天仍暖熱如夏，週末北台灣氣溫下降轉濕涼，中部以北、南部山區易有局部陣雨。

中央氣象局今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；高雄市近山區或河谷為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象局並發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天南方氣團影響，全台大多晴時多雲，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，各地區最高溫將升至33度至36度。

吳德榮提到，明天午後北部山區有雲層發展，有局部短暫陣雨機會。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25至27日鋒面影響，中部以北有局部陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨；25、26日北台灣氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降；27日各地氣溫略升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，28日至4月1日鋒面仍在華南至台灣一帶活動，鋒面雨帶時而觸及台灣、時而遠離，北部、東半部受影響的機會較高，愈往南機會愈低；由於是第6至10天，已超出模式準確模擬理論極限，降雨時空分布有很大「不確定性」，且各國模式皆不斷在調整，須持續觀察。（編輯：陳仁華）1120323

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4縣市高溫恐逾36度 吳德榮估25日中部以北春雷乍響吳德榮：天氣暖熱如夏 週末北台灣轉濕涼
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台南高雄23日防36度高溫 週末南部山區有望降雨