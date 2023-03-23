行政院提原住民族健康法 消弭醫療照護不均等

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（中央社記者賴于榛台北23日電）為消弭醫療照護不均等，行政院會今天通過「原住民族健康法」草案，將送請立法院審議；草案規範以專責單位辦理原住民族健康照護事務，並要求規劃執行原住民族健康照護人員的培育。

衛福部擬具的原住民族健康法今天送行政院會通過，衛福部會後透過新聞稿指出，這是為落實總統蔡英文重視原住民族健康權，消弭醫療照護不均等的政策，並尊重原住民族意願及自主發展精神，促進原住民族健康發展，改善原住民族健康不平等的情形。

草案共16條，規範中央主管機關應指定專責單位辦理原住民族健康照護事務，並召開原住民族健康政策會及其任務，預計將在衛福部成立原住民族健康科。

另外，草案要求中央主管機關應依原住民族特殊健康問題定期調查與研究原住民族健康狀況與需求，並建置原住民族健康資料庫，並依相關調查與研究結果，辦理原住民族健康事務，且應規劃執行原住民族健康照護人員培育、進用及留用。

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草案明定，中央教育主管機關應鼓勵醫事、健康、心理及公共衛生相關科系的大專校院課程內容，融入原住民族健康事務的文化安全相關課程，同時應進行原住民族傳統醫療保健知識的研究及推廣。

行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時表示，草案有助強化原住民族健康照護體系、提升照護服務的覆蓋率，促進原住民族健康發展、落實原住民族權利保障，請衛福部未來積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。（編輯：蘇志宗）1120323