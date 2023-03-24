故宮國寶進校園 複製品教具箱推動文化藝術扎根

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）國立故宮博物院南部院區推出「移動博物館-教具箱」，今年透過民間公益平台協力推動文化扎根校園， 不僅可讓「一箱在手，故宮帶著走」，另外還有線上資料可提供支援。

故宮國寶進校園，國立故宮博物院與地方政府、民間團體合作，打造全新文化藝術通路「移動博物館，教具箱藝術教育公益合作計畫」，將「逛市集」、「玩奇珍」、「穿時尚」、「品茶趣」、「收好物」教具箱送進校園，學生不用去博物館就能透過複製品認識藏品。

故宮博物院今天在南投縣中寮鄉永康國小舉辦「故宮教具箱進校園」記者會，故宮副院長黃永泰出席致詞表示，教具箱自民國109年推出並結合108課綱，以送博物館到校園為理念規劃設計，提供實體教具與數位科技互動，讓師生從文化體驗理解藝術文化，也獲德國iF設計獎服務設計教育學習類獎項，是唯一獲獎博物館。

黃永泰表示，教具箱推出至今有53所學校借用，獲師生好評，今年透過與台灣閱讀文化基金會、RC文化藝術基金會三方合作，更能有效將博物館送入校園，今年起教具箱借用方式採「中心與衛星」學校概念，縮短運送時間及距離，並以教具箱串聯「愛的書庫」故宮相關書箱發展主題教學，讓閱讀與實體發揮加乘效果。

今年新款教具箱「賞彩瓷」從原料、燒造溫度、工法差異，讓學生認識不同時代、地區的汝窯青瓷、白瓷、青花瓷、鬥彩、琺瑯彩等，進而認識亞洲不同國家瓷器特色。（編輯：龍柏安）1120324

國立故宮博物院南部院區推出「移動博物館－教具箱」，攜手台灣閱讀文化基金會、RC文化藝術基金會推動文化藝術扎根校園，24日在南投縣中寮鄉永康國小舉辦「故宮教具箱進校園」記者會，故宮副院長黃永泰（後排右6）等人出席。中央社記者蕭博陽南投縣攝 112年3月24日