別帶豬肉品入境 至3/20挨罰件數較111年同期增10倍

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，邊境開放，今年1月1日到3月20日違規攜帶豬肉產品入境旅客裁罰新台幣20萬元121件，較去年同期11件增加110件，呼籲旅客莫忘違規重罰。

非洲豬瘟中央災害應變中心舉辦第26次會議會後記者會，針對邊境開放旅遊復甦，旅客違規件數明顯增加，公布最新統計數據。

應變中心統計，今年至3月20日止，旅客違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元已有121件、拒入16人；較111年同期裁罰20萬元的11件增加110件，拒入人數則增加16人。

應變中心指出，今年1月旅客違規件數所攜帶豬肉產品重量為40多公斤，2月增至80多公斤。

行政院農業委員會主委、應變中心指揮官陳吉仲說，大多受罰旅客是久未出國，忘了規定，或是返鄉探親，未注意行李被家人放入豬肉製品；呼籲民眾，千萬不要忘了邊境檢疫沒有放鬆，如果有攜帶動植物產品入境，入境時記得主動向機場、港口的動植物檢疫櫃檯申報，以免受罰。

陳吉仲並說，應變中心統計顯示，從111年到112年2月間，海關查獲的「國際郵包」違規占比最高，達52.3%，違規物件重量560公斤。其次是「旅客」違規攜帶豬肉產品入境，占31.2%，違規產品重量334公斤。

違規樣態占比排第三的是「空運快遞」占13.8%，相關物件重量為148公斤。最後是「海運及其他」，違規占比為2.7%，物件重量為29公斤。

陳吉仲指出，以上違規產品的主要來源，仍以中國大陸占38.4%排第一；其次是香港、澳門，合計占18.4%。中港澳合計56.8%，過半。第三則是越南、占10.8%。

另外，應變中心統計，非洲豬瘟防疫，自107年8月27日到今年3月20日止，共檢驗非洲豬瘟病毒核酸肉品5278件，470件驗出陽性，其中中國大陸375件、越南82件、泰國12件、馬來西亞1件。

以上檢驗件數的產品樣態，包含旅客攜帶、機場棄置箱、快遞、郵包及貨運緝獲的違規肉品。郵包及快遞則自110年12月1日起開始採樣。

除了邊境防疫把關，陳吉仲說，也會強化落實廚餘高溫蒸煮才能使用的把關機制，目前在13縣市有428場為取得此資格的場數。

農委會畜牧處長張經緯說，去年有25場違反廚餘使用規定，彰化占15場，多數為小場，將加強把關，若為199頭以下不能飼餵廚餘的小場，將廚餘放到場內，可依動物傳染病防治條例開罰、若飼餵依飼料管理法開罰，同時有這兩種違規樣態共罰8萬元，並開放民眾檢舉。（編輯：管中維）1120324