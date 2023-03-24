疫後基隆母港首發 法國頂級郵輪載客赴日跳島遊
2023/3/24 15:50（3/24 15:56 更新）
法國龐洛郵輪日麗號（Le Soleal）24日首度抵達基隆港。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年3月24日
（中央社記者沈如峰基隆24日電）法國龐洛郵輪日麗號Le Soleal今天首度抵達基隆港。交通部航港局表示，這是去年10月24日郵輪解封後，首艘抵台載客的探索型郵輪，以基隆為母港，載客前往日本跳島深度旅遊。
基隆市政府發布新聞稿指出，基隆港東岸旅客中心上午舉辦日麗號台灣首航記者會，基隆市長謝國樑應邀出席。
會中，謝國樑表示，樂見美麗的郵輪密集造訪基隆，促進地方觀光，基市府也會做好各項準備，迎接國際遊客到訪，活絡地方經濟。
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基隆市府指出，日麗號從新加坡空船到基隆港後，搭載近200名旅客前往日本，其中有80名外籍旅客先搭乘飛機到台灣，再搭日麗號前往日本旅遊，其餘約120名台灣旅客前往日本後再搭飛機返台，飛機結合郵輪（Fly-Cruise）旅遊模式，成為新玩法。
交通部航港局長葉協隆致詞時表示，去年10月24日郵輪解封COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，日麗號是第一艘抵台載客的探索型郵輪，並以基隆為母港，從今天起前往日本展開為期11天的島嶼深度旅遊，別具意義。（編輯：戴光育）1120324
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