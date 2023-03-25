華航布局疫後旅遊市場 新機A321neo為主力

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（中央社記者余曉涵台北25日電）中華航空今天指出，疫後海外旅遊復甦，以東北亞、東南亞旅客湧現最為明顯，因此也將新引進的A321neo客機做為區域航線主力機種。

中華航空發布新聞稿表示，華航從2021年11月起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，其中有2架派駐高雄服務旅客，預計至2026年交付總架數達25架。

華航表示，除了釜山、金邊等航點，桃園飛往峴港、廣島、高松、檳城、仰光、帛琉，3月28日起增班的桃園－曼谷CI837/CI838，以及高雄到首爾等航線都是以 A321neo執飛。

華航A321neo全艙等採用4K高畫質螢幕，經濟艙螢幕 13.3吋，不論是豪華商務艙或經濟艙，每個座位皆配有專屬AVOD影音隨選機上娛樂系統及個人電視多點式觸控螢幕，也可利用智慧遙控功能，連線操作個人手機與藍牙耳機，機上娛樂系統支援子母畫面功能，旅客可同步開啟餐飲資訊、飛行地圖等服務。

另外，華航表示，看好航空市場逐漸復甦，華航客運航班數持續增加，並持續視市場需求調整增班。

以東北亞而言，台灣出發每週將有約150班往返日韓；兩岸航線3月26日起陸續復飛桃園－深圳及廣州，4月20日恢復高雄－深圳航班。長程航線部分，桃園－羅馬自3月26日起復飛，每週提供3班往返服務，7月18日則開航布拉格；北美地區包括安大略、紐約等持續增班。（編輯：方沛清）1120325