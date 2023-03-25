澎湖花火節4/20登場 無人機秀結合迪士尼演出

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（中央社澎湖縣25日電）2023年澎湖國際海上花火節在4月20日登場，無人機燈光秀將結合迪士尼百年慶典主題，歡迎各地民眾澎湖欣賞最美麗的花火，4月13日將率先在觀音亭園區試放與200台無人機試演。

「2023年澎湖國際海上花火節」今天由澎湖縣長陳光復、秘書長蔡淇賢、澎湖縣議員、澎管處長許宗民、旅遊處長陳美齡與各鄉長、旅遊業界代表共同宣布澎湖國際海上花火節在4月20日正式登場。

陳光復表示，澎湖國際海上花火節是國內最長久的觀光行銷活動，今年適逢迪士尼100週年，國際海上花火節結合迪士尼百年慶典無人機燈光秀，歡迎各地民眾來澎湖享受最精彩的花火饗宴，並期盼今年能突破120萬觀光人次。

澎湖縣政府表示，今年與迪士尼百年慶典合作，以迪士尼百年慶典為主題，自4月20日至6月29日每週一、四晚間9時於觀音亭園區施放煙火10分鐘及700台無人機展演，5月12日、24日和6月10日則分別在吉貝、七美和望安等3離島上演。其中開、閉幕2場加碼以900台無人機演出，4月13日還首度規劃在觀音亭園區試放暖場，民眾可先睹為快。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年的海上花火節，除了精彩的花火與無人機的展演外，每場次邀請有謝金晶、曹雅雯、魏嘉瑩等人氣歌手和在地表演團體演出，為花火帶來高潮。

澎湖縣政府旅遊處表示，國際海上花火節今年與迪士尼百年慶典合作，有可愛的米奇米妮為主角的迪士尼100週年限定款T恤、紀念帽、毛巾、馬克杯、鑰匙圈等主題商品，今天起開始預購。（編輯：郭諭儒）1120325

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2023年澎湖國際海上花火節將在4月20日登場，25日由縣長陳光復（前左8）等各界代表共同啟動，歡迎各地民眾到澎湖欣賞最美麗的花火。中央社 112年3月25日