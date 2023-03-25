更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 生活

2023 DZ2小行星26日凌晨掠過地球 小望遠鏡可見

2023/3/25 13:20（3/25 14:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北市天文館表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星將於26日凌晨4時左右掠過地球，當距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，可看到一個在恆星間緩慢移動的光點。（圖取自台北市立天文科學教育館網頁tam.gov.taipei）
北市天文館表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星將於26日凌晨4時左右掠過地球，當距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，可看到一個在恆星間緩慢移動的光點。（圖取自台北市立天文科學教育館網頁tam.gov.taipei）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市天文館表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星，將於26日凌晨4時左右掠過地球，距離僅17萬3000公里，比月球還近，不過不會撞擊地球或進入大氣層，安全無虞。

台北市立天文館新聞稿表示，這顆由岩石組成的小行星直徑估計約43到95公尺間，和一座足球場大小差不多，還比2013年2月在俄羅斯車里雅賓斯克上空進入地球大氣層、並產生音爆造成多人受傷的小行星大了好幾倍，那顆小行星的直徑估計約20公尺。

天文館表示，幸好2023 DZ2並不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

2023 DZ2的近地小行星，從今天傍晚開始就已經比月球的距離還近，短暫成為離地球最近的天體，並在26日凌晨4時左右，以時速2萬8000公里從距離地球僅17萬3000公里處掠過，只有不到月球一半的距離。

天文館指出，由於2023 DZ2最接近地球時的距離很近，亮度也很高，約10等左右，在沒有光害的地區以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可以看見，當距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，可看到一個在恆星間緩慢移動的光點。

天文館表示，2023 DZ2是今年2月27日被發現的，屬於阿波羅族小行星，每3.16年繞太陽公轉一周，被歸類為近地天體。目前天文學家估算它在2026年時也不會撞擊地球。（編輯：李亨山）1120325

#小行星
#北市天文館
#2023 DZ2
延伸閱讀
鋒面報到北台灣轉濕涼 吳德榮：部分地區春雷今響3/21春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見響應Earth Hour節能減碳 金融業25日晚關燈1小時澎湖花火節4/20登場 無人機秀結合迪士尼演出
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族