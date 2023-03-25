2023 DZ2小行星26日凌晨掠過地球 小望遠鏡可見

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北市天文館表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星將於26日凌晨4時左右掠過地球，當距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，可看到一個在恆星間緩慢移動的光點。（圖取自台北市立天文科學教育館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市天文館表示，一顆名為2023 DZ2的近地小行星，將於26日凌晨4時左右掠過地球，距離僅17萬3000公里，比月球還近，不過不會撞擊地球或進入大氣層，安全無虞。

台北市立天文館新聞稿表示，這顆由岩石組成的小行星直徑估計約43到95公尺間，和一座足球場大小差不多，還比2013年2月在俄羅斯車里雅賓斯克上空進入地球大氣層、並產生音爆造成多人受傷的小行星大了好幾倍，那顆小行星的直徑估計約20公尺。

天文館表示，幸好2023 DZ2並不會撞擊地球或進入大氣層，所以安全無虞，不必擔憂。

2023 DZ2的近地小行星，從今天傍晚開始就已經比月球的距離還近，短暫成為離地球最近的天體，並在26日凌晨4時左右，以時速2萬8000公里從距離地球僅17萬3000公里處掠過，只有不到月球一半的距離。

天文館指出，由於2023 DZ2最接近地球時的距離很近，亮度也很高，約10等左右，在沒有光害的地區以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就可以看見，當距離最近時，位於室女座與烏鴉座交界處，可看到一個在恆星間緩慢移動的光點。

天文館表示，2023 DZ2是今年2月27日被發現的，屬於阿波羅族小行星，每3.16年繞太陽公轉一周，被歸類為近地天體。目前天文學家估算它在2026年時也不會撞擊地球。（編輯：李亨山）1120325