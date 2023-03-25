響應Earth Hour節能減碳 金融業25日晚關燈1小時

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云、張璦台北25日電）一年一度世界關燈日，台灣金融業今天晚間自發關閉招牌燈等非必要用電1小時；其中台新金旗下台新銀行及玉山金等均自主延長關燈時間，呼籲各界意識節能減碳重要性。

世界自然基金會（WWF）2007年於雪梨發起「Earth Hour」，現已發展為全球各地每年自發參與的減碳行動。目前全球已有192個國家與區域、超過1.8萬個世界地標於每年3月最後一個星期六自發關燈1小時。

富邦金自2014年起響應「Earth Hour」，為實現低碳營運環境永續願景，富邦金董事長蔡明興指出，富邦金自2021年5月下旬起已自發性關閉全省營業據點與辦公大樓戶外景觀燈及屋頂霓虹燈，且富邦金及子公司營業招牌燈均從晚上7時30分起自主關燈一整晚。

國泰金全台逾百棟大樓今天響應關燈1小時，國泰飯店觀光事業全台7館將同步關閉招牌照明與館外造景1小時。此外，國泰金旗下國泰人壽投入建置綠電大樓，提供企業租借「綠能辦公室」，國壽作為綠房東進行採購，推動大樓團購綠電並分配承租戶所需綠能，截至2022年底已完成4棟大樓轉供綠電。

台新金旗下台新銀行、台新證券及台新人壽5棟自有大樓及證券分公司、人壽通訊處及銀行101家分行等辦公場所今天晚間將自主關燈1小時，其中台新銀行101家分行將自主延長關燈達48小時。

玉山金連12年響應關燈1小時，並將自發性延長關燈時間，3月25日至26日連續兩晚國內外各營業據點將全面關閉招牌燈及外牆燈。玉山金表示，公司持續響應節能減碳，已完成23個營業據點太陽能屋頂，總裝置容量約221.77瓩（KW），年發電量達28.8萬度。

元大金集團連3年響應「Earth Hour」，攜手海外營業據點及供應商響應。開發金同樣串聯子公司凱基銀行、凱基證券、中華開發資本及中國人壽共133個營業據點共同響應關燈活動。

第一金旗下第一銀行今天晚間將響應關燈1小時，合計串聯國內188處營運據點同時關閉營業用照明及電源開關，預估將為地球減少0.34公噸碳排放量。

遠雄人壽連10年響應「Earth Hour」，今天晚間將與世界同步關閉建築物外牆景觀燈1小時。磊山保經2022年率保經業之先開始響應「Earth Hour」，磊山保經今年號召內外勤，不僅今天響應關燈1小時，總公司職場每星期三中午也關燈1小時。

花旗（台灣）銀行今天晚間將關閉34處營業據點用招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈1小時。截至2022年11月，花旗（台灣）銀行人均用電與用水量已分別年減14.31%及4.59%。（編輯：林淑媛）1120325