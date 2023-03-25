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鋒面報到北台灣轉濕涼 吳德榮：部分地區春雷今響

2023/3/25 09:42（3/25 13:56 更新）
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圖為1月15日北市南港區民眾用衣服遮雨。中央社記者鄭傑文攝 112年1月15日
圖為1月15日北市南港區民眾用衣服遮雨。中央社記者鄭傑文攝 112年1月15日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面雨帶逐漸靠近，降雨將由北部逐漸擴展至中部，南部山區亦有局部短暫陣雨機率，部分地區可聽聞春雷乍響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，鋒面報到，北台灣氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天到27日鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，南部有局部短暫陣雨的機率，明天仍有春雷的機率，北偏涼、其他地區稍轉涼，27日各地氣溫略升。

吳德榮說，28、29日鋒面雨帶遠離，相對空檔，28日北部、東半部仍有局部陣雨，其他地區好轉為多雲時晴，29日各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日回升。

吳德榮指出，預計30日至4月1日另一波鋒面雨帶移入，中部以北及東半部有明顯降雨，但模式末期模擬有較大的不確定性，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1120325

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#氣象局
#降雨機率
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