桃園以北白天20到23度 出門帶雨具備用

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（中央社台北25日電）中央氣象局表示，今天東北季風增強，加上華南雲雨區逐漸東移，水氣增多，中部以北、東半部地區及南部山區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，出門記得攜帶雨具備用；其他地區則為多雲到晴。

氣象局表示，夜晚至清晨低溫，北台灣約16到18度，其他地區在19到21度間，白天迎風面的桃園以北及宜蘭地區降溫明顯，大約在20到23度，整天感受偏涼，溫差不大，其他地區由於雲量增加，高溫也稍微下降，大約落在24到29度，南部內陸地區仍有30度以上高溫，屬於早晚涼，白天溫暖微熱，留意溫度變化調整穿著。

另外，桃園至嘉義沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、金門易有較強陣風。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天中部以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1120325