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春分前後賞黃道光 日落後無光害環境朝西方天空可見

2023/3/19 12:41（3/19 13:45 更新）
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台北市立天文科學教育館表示，21日是24節氣之一的春分，春分前後一、兩週是觀賞黃道光的好時機，在日落後的2到3小時期間朝向西方天空看，就能欣賞到呈現三角形、淡黃色至白色的黃道光。（台北市立天文科學教育館提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月19日
台北市立天文科學教育館表示，21日是24節氣之一的春分，春分前後一、兩週是觀賞黃道光的好時機，在日落後的2到3小時期間朝向西方天空看，就能欣賞到呈現三角形、淡黃色至白色的黃道光。（台北市立天文科學教育館提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年3月19日
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（中央社記者陳昱婷台北19日電）21日將迎來春分節氣，台北市立天文館表示，這代表近期會是觀賞黃道光的好時機，只要在日落後的2到3小時內朝西方天空看，就有機會捕捉這個期間限定的天象。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，21日是24節氣之一的春分，此時陽光直射赤道，日出正東、日沒正西，晝夜大致等長，此後日出與日落的方向越來越偏北，太陽在正午時的仰角也會越來越高，白天漸長、夜晚漸短，直到夏至為止。

天文館指出，除了節氣轉變外，春分前後一、兩週還是觀賞黃道光的好時機。黃道光是太陽系內塵埃粒子散射陽光所形成的微弱亮光，亮度比銀河還低，只有在陽光直射赤道時容易被看到。

天文館說明，由於黃道光亮度低，必須在無光害的環境下才能觀察，恰巧今年春分月相近朔，幾乎沒有月光干擾，所以只要能確保遠離城市燈光，並在日落後的2到3小時期間朝向西方天空看，就能欣賞到呈現三角形、淡黃色至白色的黃道光。（編輯：方沛清）1120319

#天文館
#黃道光
#春分
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