NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿

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NASA韋伯太空望遠鏡首次觀測到一顆系外行星，正式編號LHS 475 b，大小與地球相仿，直徑約為地球的99%。（示意圖／圖取自NASA網頁exoplanets.nasa.gov）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）研究人員今天表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）觀測到一顆系外行星，這是韋伯望遠鏡的第一次。

這顆系外行星正式編號LHS 475 b，大小與地球相仿，直徑約為地球的99%。

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory）史蒂文生（Kevin Stevenson）和魯斯提格－葉格爾（Jacob Lustig-Yaeger）領導的研究團隊，仔細審視NASA凌日系外行星巡天衛星（Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS）感興趣的目標，發現這顆行星可能存在後，選擇以韋伯太空望遠鏡觀察，韋伯近紅外光譜儀只透過兩次凌日觀測就輕鬆且清晰地捕捉到這顆行星。

魯斯提格－葉格爾表示：「這顆行星的存在毋庸置疑，韋伯的原始資料能驗證。」

NASA華盛頓總部天體物理學部（Astrophysics Division）主任克蘭平（Mark Clampin）則說：「首次觀測到地球大小岩石行星，為韋伯望遠鏡未來研究岩石行星大氣的諸多可能開啟了大門。」

「韋伯讓我們越來越接近對太陽系外類地世界的新認識，而這項任務才剛剛開始。」

團隊也注意到，雖然這顆行星可能沒有大氣層，但不排除仍有一些大氣成分，例如純二氧化碳大氣。魯斯提格－葉格爾說，100%的二氧化碳大氣比常理認為的更為濃密，因此很難偵測，團隊需要更精確的測量來分辨到底是純二氧化碳大氣，還是根本沒有大氣，他們打算在今年夏天觀測時取得更多光譜。

韋伯望遠鏡也發現這顆行星的溫度比地球高數百度，若偵測到雲層，研究人員或許會認為它更像金星，因為金星有二氧化碳的大氣層，也總是壟罩在厚厚的雲層中。

研究人員還證實這顆行星僅花兩天就繞完了軌道，韋伯精確的光變曲線幾乎瞬間就觀察到這個訊息。儘管LHS 475 b比太陽系任何行星都更接近它的恆星，但其紅矮星溫度不到太陽的一半，因此研究人員預測它可能仍有大氣存在。

LHS 475 b位於南極座，和地球距離相對較近，只有41光年。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120112