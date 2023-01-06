10年251億打造太空國家隊 蔡總統：獵風者下半年升空

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（中央社記者張璦新竹6日電）總統蔡英文今天表示，為把握太空商機，政府規劃第三期太空計畫，預計10年內投入新台幣251億元，透過產學合作打造強韌太空產業國家隊；她也指出，台灣首顆自製氣象衛星獵風者將於今年下半年升空，象徵台灣在技術領域更上一層樓。

國家太空中心（Taiwan Space Agency，TASA）1日正式改制為行政法人，成為國科會轄下新設的法人機構，今天舉辦揭牌典禮，蔡總統出席並發表致詞。

蔡總統表示，這幾年來，從福衛五號到七號，台灣自主研製衛星實力不斷提升，去年台灣第一座短期科研火箭發射場落腳屏東，第一枚台灣自製的氣象衛星獵風者預計今年下半年升空，代表台灣在太空產業發展與設計、製造能力更上一層樓。

圖為台灣首顆自製氣象衛星獵風者。（中央社檔案照片）

蔡總統指出，政府接下來會透過第三期太空計畫，10年內投入新台幣251億元，和民間攜手，打造強韌的太空產業國家隊，進軍國際。

蔡總統表示，國家太空中心改制為行政法人，是推動太空產業發展非常關鍵的里程碑，能提供更有彈性的制度與環境，讓發展太空產業的能量更完備，為太空產業打造更完善的練兵場，也讓台灣廠商取得更完整的飛行履歷，獲得國際認可。

蔡總統指出，國家太空中心轉型後，被賦予更多任務，包含與經濟部合作推動產業升級，和教育部進行人才培育，相信透過這些努力，可以從不同領域，共同壯大台灣太空產業。

蔡總統表示，目前世界各國積極進軍太空，太空成為21世紀全球競爭的新興場域，為了把握商機，台灣一直積極往太空布局，而台灣太空科技經過30年發展，所累積的衛星研發成果，讓台灣擁有很好的利基。

最後，蔡總統說，感謝國科會主委吳政忠、國家太空中心主任吳宗信，以及行政團隊的努力，在短短一年的時間內，完成太空發展法以及國家太空中心設置條例的立法，為產業發展奠定重要基礎，接下來，相信政府全力推動以及產官學合作努力之下，讓台灣太空產業在國際上占有重要一席之地。（編輯：潘羿菁）1120106

國家太空中心揭牌典禮6日下午在新竹舉行，「國家太空中心」中文不變，英文由NSPO改為TASA（Taiwan Space Agency），改制為行政法人國家太空中心，直接隸屬於國科會。中央社記者吳家昇攝 112年1月6日

國家太空中心正式改制為行政法人，6日舉行揭牌典禮，總統蔡英文（前右2）與國科會主委吳政忠（前右3）、新竹市長高虹安（前右）等人出席。中央社記者吳家昇攝 112年1月6日

總統蔡英文（前右2）6日與國科會主委吳政忠（前右）等人在新竹市出席國家太空中心揭牌典禮，共同見證國家太空中心正式改制為行政法人。中央社記者吳家昇攝 112年1月6日