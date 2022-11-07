成大團隊8日旭海試射火箭 驗證空中脫節、點火技術

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成功大學跨領域混合火箭團隊預計在11月8日上午，於屏東旭海短期科研探空火箭發射場域發射科研火箭，在發射前一天，成大團隊專注進行發射前整備工作。（國家太空中心提供）中央社記者鄭鴻達傳真 111年11月7日

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）成功大學團隊的科研火箭預計明天在屏東旭海進行第2次試射。成大航空太空工程學系講座教授趙怡欽今天說明，這次試射高度並未規劃太高，目的是驗證兩節火箭在空中點火與脫節等關鍵技術。

國家太空中心預告明天在屏東縣牡丹鄉旭海村的「短期科研探空火箭發射場域」發射活動，將由成功大學跨領域混合火箭團隊試射，這也是該發射場設立後的第2支申請團隊。

成大團隊規劃明天上午6時50分，在短期科研探空火箭發射場發射科研火箭。率領成大團隊的趙怡欽，說明這次試射的目的與內容。

趙怡欽表示，此次火箭有2節，試射將驗證與以往較為不同的技術，就是在發射後，位於下方的第1節火箭，將在空中與第2節脫節，接著第2節將在空中點火。

趙怡欽表示，空中點火技術與地面點火的差異在於地面點火可「抓住」火箭10秒甚至1分鐘再放飛也行，但在空中點火，就要注意第1、2節火箭的脫節時間，若太早，就會面臨兩節火箭還沒完全脫節，太晚會讓火箭姿態改變，應該在何時脫節、何時點火，是這次驗證技術的關鍵。

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趙怡欽說明，這個計畫的第1次試射是在2019年，這次試射的火箭第1節推力為1500公斤，第2節為300公斤，團隊預計明年會進行第3次試射，發射高度將更高，第1節火箭推力將達3000公斤、第2節則有1500公斤，以模擬火箭上的酬載。

短期科研探空火箭發射場域在設立後，首個申請發射任務者，為陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊所申請，並於今年7月10日成功完成HTTP-3A第2節火箭飛行測試，成為台灣首支混合式類衛星載具火箭的首度成功發射的案例。（編輯：黃國倫）1111107