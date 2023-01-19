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科學家找到88億年前氫原子無線電信號 深太空偵測破紀錄

2023/1/19 20:32（1/19 21:34 更新）
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科學家運用印度普恩的巨型電波測量無線電望遠鏡，偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。（圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）
科學家運用印度普恩的巨型電波測量無線電望遠鏡，偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。（圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）
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（中央社普恩19日綜合外電報導）科學家在「深太空」尋找信號方面打破一項新紀錄，他們運用位於印度普恩（Pune）的巨型電波測量無線電望遠鏡（GMRT），偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。

美國德州電視台KXAN報導，發出無線電信號的氫原子據信有88億年歷史，這種無線電信號是地球上科學家迄今偵測到距離最為遙遠的。

研究結果去年12月發表於學術期刊「英國皇家天文學會月報」（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。

加拿大麥基爾大學（McGill University）和印度科學院（Indian Institute of Science）的研究人員注意到這個無線電信號。

研究團隊指出，這個無線電信號傳播的距離，比過去偵測到的任何其他信號都來得遠。

科學家認為，這個信號是在宇宙誕生僅49億年時發出的。目前科學界測定宇宙的年齡大約137億年。（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1120119

科學家偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。（圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）
科學家偵測到據信有88億年歷史氫原子發出的無線電信號。（圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）
科學家偵測到88億年前氫原子無線電信號。（示意圖／圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）
科學家偵測到88億年前氫原子無線電信號。（示意圖／圖取自加拿大麥基爾大學網頁mcgill.ca）

刊登在「英國皇家天文學會月報」期刊的研究：

Detection of H I 21 cm emission from a strongly lensed galaxy at z ∼ 1.3

#太空
#無線電信號
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