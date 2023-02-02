木星再被發現12顆衛星 榮登太陽系衛星之王

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）負責蒐集微型行星資料的官方組織小行星中心（MPC）指出，發現太陽系最大行星木星多了12顆衛星，比之前的80顆增加15%，已知總數來到92顆，成為太陽系擁有最多衛星的行星。

天文月刊「天空與望遠鏡雜誌」（Sky & Telescope）和國外科技網站CNET報導，設於華盛頓的卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家謝柏德（Scott Sheppard）發布過去2年對太陽系觀察的報告，發現木星多了12顆新衛星。

木星超越原先太陽系有最多衛星的土星（目前已知83顆），成為太陽系擁有最多衛星的行星。

但「天空與望遠鏡雜誌」指出，所有這些衛星可能都小到無法為它們命名，且繞行木星一圈需要超過340天。

分析行星衛星的觀測結果和計算軌跡比小行星或彗星更複雜，因為衛星的路徑取決於行星和太陽的引力，而且還必須追蹤衛星的完整軌跡，證明它確實繞著行星運轉。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120202