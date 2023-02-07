更多編輯台推薦新聞：
蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

韋伯望遠鏡歷來測得最小 小行星僅羅馬競技場大

2023/2/7 16:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）歐洲天文學家運用韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），成功發現大小接近羅馬競技場（Colosseum）的未知小行星，位於火星到木星間的主要小行星帶。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，這顆長度介於100至200公尺的小行星，是韋伯至今發現的最小天體。

NASA聲明說，歐洲天文學家是「偶然發現」這顆小行星，還需進一步觀測，才能判定其組成和特性。

德國馬克斯普朗克地外物理學研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）天文學家穆勒（Thomas Muller）表示：「我們完全沒預期到會發現小行星。」

這顆小行星是在韋伯的中紅外線儀器（Mid-InfraRed Instrument）校準時發現，穆勒表示：「韋伯靈敏度驚人，因此能從超過1億公里的距離，看到這顆大約100公尺的天體。」

去年7月開始運作的韋伯望遠鏡，是歷來打造過最強大的太空望遠鏡，至今蒐集到許多空前的資料和令人驚嘆的畫面。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120207

#韋伯
#穆勒
#NASA
韋伯
NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族