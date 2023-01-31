5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

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彗星C/2022 E3（ZTF）2月1日最靠近地球，有望用肉眼就能看見，也能透過雙筒望遠鏡清楚觀測。（Dan Bartlett /Handout via 路透社）

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市立天文館指出，去年才被發現的彗星C/2022 E3（ZTF）周期估計長達5萬年，它將在明天最靠近地球，有望用肉眼就能看見，也能透過雙筒望遠鏡清楚觀測。

C/2022 E3（ZTF）去年3月透過茲威基瞬變探測器（Zwicky Transient Facility）首度被發現，天文學家估計它上次飛掠地球是5萬年之前。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，C/2022 E3（ZTF）已進入可觀測期，將在明天抵達近地點，屆時亮度可達到5等，也就是在無光害、遮蔽的環境下能夠用肉眼看見一團模糊光球。

天文館指出，這顆彗星有著綠色的彗髮、黃色的塵埃尾及微弱的離子尾，建議民眾可以在近幾天的午夜時，找到一個空曠無光害的地方，以雙筒望遠鏡朝向北方至東北方天空，就可以輕易找到這顆呈現瀰散狀亮點的彗星。

天文館說明，這顆長週期彗星來自太陽系遙遠的冰凍星體，被發現時距離太陽約4.3AU（約6.4億公里），最初被認為是一顆小行星，但隨後的觀測顯示出它有彗髮，表示它是一顆彗星。它在1月12日通過近日點後亮度逐漸升高，等明天通過近地點後就隨著遠離地球而越來越暗。

天文館表示，明天晚間7時30分起，將在「臺北天文館」YouTube頻道上與「極深空計畫」的虛擬主播一同進行線上直播，介紹C/2022 E3（ZTF）並探討彗星相關問題與歷史事件。（編輯：李亨山）1120131