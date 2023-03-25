響應國際關燈日逾10年 全台節電破110萬度

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（中央社記者曾智怡台北25日電）2023地球關燈一小時（Earth Hour）活動晚間登場，根據台電統計，台灣自2010年響應國際至今，累計節電逾110萬度，減排超過560噸二氧化碳，相當於5.6萬棵樹木1年吸碳效益。

台電今天發布新聞稿表示，響應國際關燈日邁入第14年，將於今晚8時30分關掉2棟建物、近40層樓照明與插座電力。

「Earth Hour 地球一小時」為國際環境保護運動，2007年起自澳洲雪梨發起，利用每年3月最後一個週六晚間關燈行動，讓大眾重視環境問題，至今全球累計逾190個國家區域及超過1.8萬個世界地標共同響應，台灣自2010年起參與其中。

台電表示，全台響應活動至今，累積節電已突破110萬度，換算等同減少超過560噸二氧化碳排放量及5.6萬棵樹木一年吸碳效益；去年全台關燈一小時活動節電量約11.4萬度，過往最高紀錄為2021年的12.5萬度。

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台電指出，位於公館的台電總部大樓，今晚8時30分至9時30分響應關燈活動，除維持電力調度、通信與資訊機房必需電力確保供電無虞，將關閉2棟建物合計近40層樓超過60個單位所有照明與插座電力，預估約省下100度電力，可讓1000瓦電器使用超過4天、意即100個小時。

台電持續推廣全民節電，2022年全國民生住宅節電達18億度，創近5年新高，等同減少超過90萬噸碳排放，相當逾40萬個家庭用戶全年用電量。（編輯：張均懋）1120325