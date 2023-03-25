鋒面雲系靠近向老天多要水 水利署首波人工增雨抗旱

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鋒面雲系逐漸接近，水利署25日進行抗旱以來第一波人工增雨。圖為寶二水庫進行人工增雨狀況。（水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）鋒面雲系接近，水利署與國家中山科學研究院合作，下午分別在石門、寶二水庫施放高空人工增雨焰彈，同時也在寶二、永和山、明德、鯉魚潭、石門等水庫進行地面增雨作業，是今年進入抗旱以來首波人工增雨。

水利署透過新聞稿說明，本波鋒面陸續影響台南以北、東半部地區及南部山區會有降雨機會，預計明天凌晨至清晨伺機於南部曾文水庫、甲仙堰、旗山工作進行地面增雨作業，同時由中科院於曾文與南化水庫進行焰彈增雨作業，希望對集水區降雨有挹注效果。

水利署官員表示，去年底至今年初，在氣象條件較差時也曾進行人工增雨作業，可惜並無挹注效果，今天則是進入抗旱以來首次人工增雨作業。

水利署強調，隨時關注任何適合作業的降雨系統，把握每次鋒面機會，「向老天爺多要一點水」，並呼籲民眾共同節約用水。（編輯：林淑媛）1120325