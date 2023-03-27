洗刷行人地獄污名 民眾黨團促制定交通安全基本法

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台灣交通被外媒評為「行人地獄」，台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（中）27日偕台北市議員陳宥丞（右）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（左）舉行記者會，呼籲政府應洗刷污名，設法加強用路人道安觀念，交通部應盡速提出交通安全基本法草案。中央社記者吳家昇攝 112年3月27日

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台灣交通被外媒評為「行人地獄」，民國111年因交通事故死亡達3085人，創10年新高。台灣民眾黨團今天指出，政府應洗刷污名，設法加強用路人道安觀念，交通部應儘速提出交通安全基本法草案。

交通部日前舉行道安暨行人交通安全改善聯合記者會，會中公布111年交通事故總件數，30日死亡人數及受傷人數都較110年增加4%以上，其中30日死亡人數為3085人，是102年以來新高。

30日死亡人數是指，交通事發生後當場或30日內死亡的人數統計。

民眾黨團總召邱臣遠今天偕民眾黨台北市議員陳宥丞、黨團副主任兼發言人楊寶楨舉行記者會，呼籲政府參考台北市政府的綠色人行道經驗，並儘速提出交通安全基本法草案。

邱臣遠表示，日本人口是台灣5.3倍，根據媒體報導，日本2022年交通死亡人數為2610人，遠低於台灣3085人，反觀台灣交通事故死亡數卻不斷增加，政府應參考日本政府政策，實施「交通零死亡願景」並制定交通安全基本法。

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邱臣遠指出，外媒評價台灣為「行人地獄」，原因是騎樓與人行道被占用、駕駛未禮讓行人，但營建署日前評估，澈底改善行人空間需要100年，批評政府根本沒有真心面對改善行人地獄問題。

邱臣遠指出，交通部上週提出「9大運輸業路口停讓行人」方案，整合8000多家業者，響應禮讓行人優先通行，並修訂相關規定作為獎懲參考，做法值得嘉許，呼籲應進一步修法，加強業者管理責任。（編輯：郭無患）1120327