交通部推馬祖交通建設及觀光 打造大坵新亮點

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馬祖擁有芹壁村、北海坑道等世界級景點，是吸引國際觀光客的重要發展據點，交通部長王國材（中）也指示觀光局及馬祖國家風景區管理處，積極協助連江縣政府，打造大坵成為馬祖新亮點。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年3月27日

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）立法院交通委員會昨天與今天赴馬祖考察交通建設及大坵生態公園，交通部長王國材表示，要提升馬祖陸海空交通服務，並指示觀光局協助連江縣政府，打造大坵成為馬祖新亮點。

交通部發布新聞稿，馬祖擁有芹壁村、北海坑道等世界級景點，是吸引國際觀光客的重要發展據點，須積極提升陸、海、空交通服務。王國材也指示觀光局及馬祖國家風景區管理處，積極協助連江縣政府，打造大坵成為馬祖新亮點。

馬管處介紹，大坵島位於北竿北方，有「梅花鹿島」之稱，與高登島為鄰，需要搭乘島際交通船隻前往，昔日曾經有居民居住及軍隊駐守，最風光的時候島上多達300多人居住，後來因時代變遷、人口外移至南、北竿居住，大坵島就變成無人島，現今是馬祖唯一可以登島遊覽的無人島。

馬管處指出，大坵島有長約400至500公尺的大坵生態步道，漫步在步道上可看見各種百般萌態的梅花鹿，還有軍事設施場景，夏天還有機會看到燕鷗。

在提升馬祖交通服務方面，王國材表示，北竿機場跑道將由1150公尺延長至1500公尺，民航局正修正環境影響說明書，預計4月底送行政院環保署；公路總局也將協助連江縣政府完成馬祖大橋於行政院審議程序。

交通部補助連江縣政府新造的「新台馬輪」，也預計4月啟航提供服務。

連江縣政府為提升馬祖地區觀光計程車轉型推動計畫，希望可以修訂國內計程車車隊成立法規門檻限制案，公路總局將參酌當地實際需求及離島區域特性，通盤研議降低離島區域計程車隊申請門檻。（編輯：張雅淨）1120327