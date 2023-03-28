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催繳汽燃費簡訊恐是詐騙 公路總局提醒留意

2023/3/28 11:26
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（中央社記者余曉涵台北28日電）近期有不肖集團偽裝是公路總局向民眾催繳汽燃費，但實質卻是詐騙簡訊。公路總局今天提醒，民眾收到相關簡訊要留意內容，若不是使用民國、車牌號碼等資訊，就可能是詐騙。

交通部公路總局發布新聞稿表示，近有民眾收到簡訊網址https://mvdis-gov.vip/twjls1，連結疑似監理服務網，要民眾繳納去年汽燃費，經查證此簡訊所載網址不是gov.tw結尾，不屬於政府機關網址是假訊息，民眾若收到這類詐騙簡訊，務請不要點選，以免荷包失血。

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公路總局指出，當需要發放催繳簡訊時，一定都會發布新聞稿通知民眾外，簡訊內容也會使用民國而非西元，也會有車牌號碼等訊息，且公路總局僅收汽燃費，牌照稅等則是地方稅收，不會由公路總局方面催繳，提醒民眾留意。

公路總局強調，監理服務網正確網址為https://www.mvdis.gov.tw/，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙，民眾若收到繳費簡訊存有疑義，請洽各地區監理所站查證。（編輯：管中維）1120328

#汽燃費
#詐騙
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