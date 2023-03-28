流感增3重症、1死 60多歲男發病5天內逝

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衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉28日在每週例行疫報說明疫情重點，宣布國內新增3例流感重症案例、1例死亡個案。中央社記者陳婕翎攝 112年3月28日

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）衛福部疾管署今天公布，國內新增3例流感重症案例、1例死亡個案。死亡病例是60多歲男性，有慢性肺病病史，沒有接種過這季流感疫苗，發病後症狀快速惡化，在5天內宣告不治。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在每週例行疫報說明，上週新增3例流感併發重症病例，均為A型H3N2，年齡介於50至70多歲，均為男性，具心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病等慢性病史，其中2例未接種這季流感疫苗，發病日介於3月14日至21日。

疾管署防疫醫師趙珮娟表示，新增1例死亡病例，是60多歲男性，有慢性肺病病史，但沒有接種這季流感疫苗，3月16日起出現發燒症狀，19日突然昏倒，急救後恢復心跳，經檢查有雙側肺炎，腦部沒有發現急性顱內出血，但症狀快速惡化，20日因呼吸衰竭不幸病逝。

根據疾管署統計，自去年10月1日起至今年3月27日，流感併發重症病例累計67例，年齡層以65歲以上長者為多，91%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡14例，均具慢性病史且未接種本季流感疫苗。

上週門急診類流感就診人次4萬5514人次，疾管署副署長羅一鈞說，近期疫情趨勢持平，疫情是否開始下降需要觀察到4月中旬或4月底，配合流感季延後，日前已宣布抗病毒藥物擴大適用對象延長至4月30日。（編輯：管中維）1120328