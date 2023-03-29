農業局專委因擺拍狒狒去職 張善政：很遺憾但須處置

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（中央社記者葉臻桃園29日電）桃園狒狒圍捕時遭射擊死亡，桃園市農業局專委盧紀燁因擺拍爭議請辭獲准；桃園市長張善政今天說，盧紀燁犯錯很遺憾，但必須做處置，會開會研議農業局長陳冠義的自請處分。

桃園狒狒歷經18天逃亡在27日被逮，卻因受槍傷死亡，案情尚不明朗、檢調釐清中，而在案發第一時間跟狒狒擺拍、未注意狒狒異狀的桃園市政府農業局專門委員盧紀燁已在昨天請辭獲准，陳冠義也向張善政自請處分。

張善政上午接受媒體聯訪時表示，會按照府內程序，開會研商要對陳冠義做什麼樣的處分；其餘懲處，除了要衡量市府人員表現，也要衡量辛苦，這部分授權農業局局內處理，相信陳冠義會妥善處理。

媒體詢問，盧紀燁是否陪伴張善政多年，失去這樣的人才會不會覺得很可惜，張善政說，他在農業方面的專業，時常會需要徵詢很多人，也包括盧紀燁，失去這樣的人才確實可惜，不過，盧紀燁犯這個過錯（擺拍），也是很遺憾的事情，必須做一個處置。

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媒體詢問，盧紀燁在案發時，似乎對外表示射擊的都是麻醉槍；張善政說，當時農業局看到狒狒以後，都以為牠中的是麻醉槍，完全沒有想到會用普通子彈射殺，後來才發現狒狒血流得太多，情況不對。

針對圍捕現場分不清誰是誰、有哪些裝備，未來是否有改進空間，張善政說，如果不是常打獵的人，看到獵槍應該也很難分辨裡面是麻醉劑、還是子彈，所以不能苛責當時農業局的人員一開始以為狒狒是中麻醉劑；對整件事的過程會充分檢討，如果需要建立更完善SOP，也會改進。（編輯：陳仁華）1120329