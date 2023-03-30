圍捕狒狒致死惹議 陳吉仲：開槍須現場指揮官同意

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）六福村狒狒逃逸圍捕中槍致死引發爭議，農委會主委陳吉仲今天表示，緊急狀況開槍一定要現場指揮官同意，相關規範都寫很清楚，新竹縣府可查現場有沒有按步驟進行即可釐清。

立法院經濟委員會今天安排農委會主委陳吉仲出席，針對排灌渠道建設及改善等業務進行報告並備質詢。因為狒狒事件受社會關注，成為質詢焦點，時代力量立委邱顯智質疑，國外先進國家的動物園管理有100年以上歷史，對於緊急狀況處理有相關處理規範，呼籲研擬動物園法。

陳吉仲說，動物園本來就該有應變計畫，六福村也有應變計畫，但是有計畫還出問題，顯然是執行時出了問題，可以請新竹縣政府查核有沒有依照步驟執行，釐清問題。

邱顯智質疑執行現場混亂，用槍時機、誰下令，應有規範。陳吉仲說，其實野保法等相關規定，對於緊急狀況的處理條件都寫得很清楚，開槍一定要現場指揮官同意才可以開槍，例如對人的安全有疑慮時規範很清楚，還是發生這次事件，表示執行上出了問題。

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對於邱顯智建議立法，陳吉仲指出，動物園立案是根據社會教育法，主管機關是教育部，這可能跟動物園扮演教育角色有關；農委會則根據野保法、動物展演管理辦法進行管理；他會跟行政院報告是否讓權責機關為同一個。

不過農委會林務局分析，動物園法是過去國內沒有法規規範時，或許有此立法需求；目前的問題比較是執行面上出狀況，因此檢視實務執行問題比較重要。（編輯：李亨山）1120330