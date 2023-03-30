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六福村狒狒之死
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六福村狒狒之死2/65
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六福村致歉：徹查動物數量及防護設施 懲處相關人員

2023/3/30 12:42（3/30 13:49 更新）
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桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村30日召開記者會，六福村遊樂園資深總監葉忠岳（中）接受媒體聯訪，說明發現狒狒結紮後到公布狒狒為六福村所有會出現時間差的原因，並對狒狒的死亡再次致歉。中央社記者郭宣彣攝 112年3月30日
桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村30日召開記者會，六福村遊樂園資深總監葉忠岳（中）接受媒體聯訪，說明發現狒狒結紮後到公布狒狒為六福村所有會出現時間差的原因，並對狒狒的死亡再次致歉。中央社記者郭宣彣攝 112年3月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）從發現中槍死亡狒狒有結紮到公布牠為六福村所有出現時間差挨批，六福村今天表示，是因事發後警方持續偵訊現場獸醫而無法取得更多的聯繫導致，對於狒狒死亡園區感到自責，再次致歉。

桃園狒狒27日遭圍捕受槍傷死亡，六福村原本否認狒狒為園區所有，但昨天晚間坦承狒狒來自園區，憤怒網友湧入粉絲頁批評並質疑為何一開始不承認、釀狒狒枉死等。

六福村昨晚發布聲明稿指出，因當時園區內狒狒區防護措施並無異常，才會認為無動物逃脫疑慮，但獸醫在協助救治過程，發現狒狒結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，才判斷脫逃狒狒應為六福村所有。

聲明稿表示，園方會徹查所有動物數量及防護設施，並對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。六福村今天召開記者會說明，由六福村遊樂園資深總監葉忠岳接受媒體聯訪。

記者會中，媒體提問，為何發現狒狒結紮後到公布狒狒為六福村所屬會出現時間差。

對此，葉忠岳表示，狒狒在追捕過程中被獵槍擊中後，送往六福村野生動物救傷中心全力搶救，但仍不幸不治，獸醫在協助救治過程，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即回報園區主管，啟動調查機制。

他說，這段期間因獸醫協助警方偵辦無法即時取得更多聯繫，經昨晚釐清後，判斷脫逃狒狒應為園區所有，公司立即啟動稽核機制，即刻關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管徹查及懲處。

對於如何判定死亡狒狒為六福村所有，葉忠岳說，是從結紮傷口進行辨識才發現是園區內的狒狒，因狒狒為保育類動物，若民眾私有也不太可能到醫院進行結紮等手術，這隻狒狒有做結紮手術，因而判定為六福村所有。

至於狒狒是如何逃跑，葉忠岳表示，經與相關主管機關檢查園內安全防護措施後發現雖均完備，但目前園方仍在釐清中；另主管機關實地勘查時出現官方狒狒數量資料與園區申報數量不吻合，園區立即啟動盤點機制，包含26日上午關閉狒狒區，展場內容易躲藏遮蔽的前置作業。

葉忠岳說，園方因先前收養「ㄅㄆㄇ猴園」靈長類動物數量龐大，且採自然放養方式，面積達數公頃，統計上有一定難度，園方仍與相關主管單位密切研擬盤點方式，力求盤點出確實數量。

對於是否有要求里長撤文，葉忠岳表示，3月18日六福村接獲請求協助後，六福村為新竹縣野生救傷中心基於此立場協助捉捕，因里長的貼文中直接說是六福村的動物，當時是告知里長在還沒有證實來源，這樣貼文不恰當。

至於有無委託獵人開槍，葉忠岳說，園區是協助官方搜捕，獵人並非園方委託，目前也還在了解狒狒從何逃脫。現在首要任務是以園區動物安全及防護進行補齊並進行數量盤點，藉此機會進行徹查。

葉忠岳表示，目前動物園區已暫停開放，這次園區會確實清點數量再確認並補正，在確認安全等相關設施後，基於園區安全考量為標準，將採分區逐步開放。

狒狒在27日圍捕過程中遭獵人開槍打死，獵人指稱，是六福村同意；當天六福村對此表示，因有事情需要釐清，應由桃園市政府農業局對外說明。

六福村在28日否認指示獵人開槍，並發布聲明將對獵人提告；29日晚間10時19分發布聲明，坦承狒狒為園區所有並致歉。（編輯：戴光育）1120330

#狒狒
#六福村
#葉忠岳
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