更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄
運動

大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
六福村狒狒之死
新聞專題
六福村狒狒之死3/60
首頁 / 生活

里長：發現狒狒時曾上傳影片 接到六福村電話要求刪文

2023/3/30 08:20（3/30 08:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市政府27日捕獲的狒狒受槍傷死亡。圖為狒狒屍體進行斷層掃描檢查。（農委會林務局提供）
桃園市政府27日捕獲的狒狒受槍傷死亡。圖為狒狒屍體進行斷層掃描檢查。（農委會林務局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園狒狒遭射擊死亡，六福村昨天晚間發聲明證實狒狒來自園區；桃園平鎮區湧安里長陳金福受訪時說，發現狒狒時曾在臉書發文，卻接到六福村電話要求刪文，疑因怕被罰錢。

桃園市平鎮區10日就有工廠發現狒狒行蹤，平鎮區鎮興里長黃志杰18日接獲里民通報，聯絡六福村獸醫圍捕多日未果，23日起由桃園市政府農業局接力捕捉，未料狒狒在27日被圍捕時受槍傷死亡，全案由檢調釐清中。

六福村昨天晚間發聲明證實，在替狒狒槍傷救治過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，經釐清後，判斷脫逃狒狒應為自家園區所有。

黃志杰昨天晚間向中央社記者表示，在狒狒到鎮興里之前，就已經先到過湧安里，當時湧安里長陳金福在臉書（Facebook）發文說六福村的狒狒逃到平鎮，他才因此打給六福村通知對方換地點追捕；當時追捕狒狒時，狒狒都不怕人，但一看到六福村的獸醫就逃跑，很顯然認識獸醫。

陳金福日前接受媒體訪問時說，狒狒17日就在祥安國小附近的菜園出沒，他還替狒狒照相，18日經通報給六福村，六福村派了2名獸醫、帶著陷阱籠幫忙誘捕，但沒抓到。

陳金福說，他當時把狒狒影片放到網路上，就接到六福村電話，六福村表示，還不確定狒狒是六福村的、不要PO在網路上，如果查到是六福村的、六福村會被罰錢，所以他就刪文了，後來狒狒跑到鎮興里，事情才開始擴散。（編輯：陳仁華）1120330

#狒狒
#六福村
延伸閱讀
桃園狒狒遭槍殺始末回顧 逃18天占據媒體版面悲劇收場擊斃狒狒獵人：桃市府知我用獵槍 六福村年輕人要我開槍狒狒擺拍遭批 桃農業局專委請辭獲准、局長自請處分東非狒狒命喪獵槍下 林務局：應檢視現場指揮過程六福村改口坦承狒狒來自園區 網友湧入粉絲頁怒批
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
六福村認了狒狒逃脫 桃市府：不迴避責任