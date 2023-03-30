里長：發現狒狒時曾上傳影片 接到六福村電話要求刪文

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（中央社記者葉臻桃園30日電）桃園狒狒遭射擊死亡，六福村昨天晚間發聲明證實狒狒來自園區；桃園平鎮區湧安里長陳金福受訪時說，發現狒狒時曾在臉書發文，卻接到六福村電話要求刪文，疑因怕被罰錢。

桃園市平鎮區10日就有工廠發現狒狒行蹤，平鎮區鎮興里長黃志杰18日接獲里民通報，聯絡六福村獸醫圍捕多日未果，23日起由桃園市政府農業局接力捕捉，未料狒狒在27日被圍捕時受槍傷死亡，全案由檢調釐清中。

六福村昨天晚間發聲明證實，在替狒狒槍傷救治過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，經釐清後，判斷脫逃狒狒應為自家園區所有。

黃志杰昨天晚間向中央社記者表示，在狒狒到鎮興里之前，就已經先到過湧安里，當時湧安里長陳金福在臉書（Facebook）發文說六福村的狒狒逃到平鎮，他才因此打給六福村通知對方換地點追捕；當時追捕狒狒時，狒狒都不怕人，但一看到六福村的獸醫就逃跑，很顯然認識獸醫。

陳金福日前接受媒體訪問時說，狒狒17日就在祥安國小附近的菜園出沒，他還替狒狒照相，18日經通報給六福村，六福村派了2名獸醫、帶著陷阱籠幫忙誘捕，但沒抓到。

陳金福說，他當時把狒狒影片放到網路上，就接到六福村電話，六福村表示，還不確定狒狒是六福村的、不要PO在網路上，如果查到是六福村的、六福村會被罰錢，所以他就刪文了，後來狒狒跑到鎮興里，事情才開始擴散。（編輯：陳仁華）1120330