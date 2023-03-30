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新北狩獵協會：六福村、桃市竹縣農業局處應道歉

2023/3/30 09:25（3/30 09:46 更新）
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（中央社記者高華謙新北30日電）新北市原住民族狩獵協會今天表示，獵人因桃園市政府農業局、新竹縣政府農業處與六福村的「卸責態度」受到了不該承受的輿論謾罵，3單位應對獵人與原住民狩獵文化道歉。

協會說，不會隨便亂開槍的獵人聲明當下是認為狒狒有攻擊危害，又徵詢六福村獸醫認同後才開槍，協會相信獵人專業判斷及用槍時機正確，但獵人、狒狒與狩獵文化是最大輸家，3單位應對獵人與原住民狩獵文化道歉，「你們的錯誤讓我們承擔了不該承擔的罪」，應勇於承擔責任，還獵人與狩獵文化一個公平。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒27日卻於楊梅區富岡遭林姓獵人以獵槍打死，而林姓獵人稱是六福村年輕人要他開槍，聲明要提告獵人的六福村昨天改口認了這隻狒狒來自園區。

協會透過社群網站臉書（Facebook）表示，事件起因六福村管理疏失，未善盡責任，連園區內飼養的動物總量都沒清點，造成狒狒逃出導致公共資源虛耗，卻又沒任何能力捕捉，連帶引發兩縣市農業局處須須幫忙善後。

協會說，六福村從頭到尾不斷卸責，起初不承認以規避動物保護法與野生動物保育法刑事責任，令人不齒，且從抓捕到開槍，六福村用「不甘我們的事」撇清任何本來就應負的責任，甚至最後讓獵人承擔刑責，但獵人本來就沒義務要幫六福村抓狒狒。（編輯：李明宗）1120330

#六福村
#桃園市政府農業局
#黃志杰
黃志杰
六福村認了狒狒逃脫 桃市府：不迴避責任哀悼獻花狒狒遭抨擊 桃園農業局：對生命的尊重
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