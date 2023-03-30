是否會下令六福村關閉？陳吉仲：依調查結果辦理

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六福村野生動物園坦承狒狒從園區脫逃，農委會主委陳吉仲（左）30日在立法院受訪表示，有請地方政府依規定要求業者通報後造冊，這次逃脫六福村沒通報，將請新竹縣政府開罰。林務局長林華慶（左2）則表示，開罰金額為新台幣5萬元。中央社記者楊淑閔攝 112年3月30日

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）狒狒事件，是否會下令六福村關閉？農委會主委陳吉仲說，會根據調查結果依規定辦理，主管機關尚包含新竹縣政府、教育部等，農委會也會跟教育部討論。

六福村野生動物園坦承狒狒從園區脫逃，陳吉仲今天表示，有請地方政府依規定要求業者通報後造冊，這次逃脫六福村沒通報，將請新竹縣政府開罰。林務局說，罰5萬元。

立法院經濟委員今天安排農委會主委陳吉仲出席，針對排灌渠道建設及改善等業務進行報告並備質詢。陳吉仲接受媒體聯訪時說，對於六福村發生狒狒跑到外面，引發相關野保問題及結果（死於獵槍下），感到非常遺憾。

他指出，中央主管機關農委會林務局都有要各地方政府依規定要求業者（每年）通報，由地方政府造冊管理，「這次（狒狒）逃脫，六福村沒主動申報，將請新竹縣府開罰」。

林務局局長林華慶說，開罰金額為新台幣5萬元。

媒體問是否會下令六福村關閉？陳吉仲說，一切會根據調查結果依規定辦理，不過主管機關包含新竹縣政府、教育部，曾有時代力量立委邱顯智關注過2個機關管理的議題，農委會也會針對此案跟教育部討論。

對於輿論質疑農委會對此案態度消極，陳吉仲說，不要把地方政府執行第一線工作產生的問題，歸咎給農委會，農委會林務局會要求各單位、第一線執行機關依據野保法執行。媒體詢問是否相信六福村自己的調查。林華慶說，當然不相信，會盡快跟新竹縣政府聯繫調查。

另外，林華慶接受國民黨籍立委孔文吉質詢時也說，安排明天跟新竹縣政府前往六福村檢查設施，會請六福村加強巡邏，相關調查會邀請專家參與。

孔文吉表示，他不是要幫原住民獵人說話，但是據報導所悉，獵人是根據六福村獸醫評估現場狀況指示後開槍的。林華慶說，尊重檢方，已在調查。

陳吉仲備詢時並說，為加強相關管理，已跟動保團體開會討論，預計本會期內提野保法修正草案。

六福村昨天晚間發布聲明稿指出，因當時園區內狒狒區防護措施並無異常，才會認知無動物逃脫疑慮，但在獸醫協助救治過程，發現狒狒結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，判斷脫逃狒狒應為六福村所有，會徹查所有動物數量及防護設施，並對園區相關單位及主管進行徹查及懲處，事件造成社會大眾困擾，已深自檢討。六福村今天將在上午10時30分開記者會說明。（編輯：李亨山）1120330