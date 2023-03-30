六福村動物脫逃曾釀生態危機 新申請輸入3隻長頸鹿被駁回

埃及聖䴉小百科

埃及聖䴉原產於非洲及中東，有著黑色彎曲嘴喙，身體全白，後羽為黑色；40多年前國內首次被引進在私人動物園展示，後因意外逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊記錄。因適應良好且無天敵，族群量逐年增長。

埃及聖䴉是古埃及神話中智慧之神托特的原型，極為聰明、視覺敏銳、警覺性高，成鳥在下網或槍隻擊發後即會飛逃、四散躲藏；另外牠們也常選擇隱蔽、難以接近的巢區，一旦入侵建立穩定族群後，非常難以移除。

埃及聖䴉和本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，會競爭排擠本土原生鷺科鳥類的生存資源，也可能對被其取食的物種造成危害；牠們大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，從而破壞植被覆蓋，甚至可能下田覓食造成農業損失，有移除迫切必要。林務局2018年決定積極移除，也逐步研究及改良因地制宜的各種移除方法。