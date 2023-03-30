六福村動物脫逃曾釀生態危機 新申請輸入3隻長頸鹿被駁回
（中央社記者楊淑閔台北30日電）六福村野生動物園狒狒逃逸並非首次，之前還有埃及聖䴉，長頸鹿飼養也有8死案例，仍申請進口。林務局今天證實，已開專家會議，計有3大問題，不同意六福村申請輸入3隻長頸鹿。
埃及聖䴉小百科
埃及聖䴉原產於非洲及中東，有著黑色彎曲嘴喙，身體全白，後羽為黑色；40多年前國內首次被引進在私人動物園展示，後因意外逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊記錄。因適應良好且無天敵，族群量逐年增長。
埃及聖䴉是古埃及神話中智慧之神托特的原型，極為聰明、視覺敏銳、警覺性高，成鳥在下網或槍隻擊發後即會飛逃、四散躲藏；另外牠們也常選擇隱蔽、難以接近的巢區，一旦入侵建立穩定族群後，非常難以移除。
埃及聖䴉和本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，會競爭排擠本土原生鷺科鳥類的生存資源，也可能對被其取食的物種造成危害；牠們大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，從而破壞植被覆蓋，甚至可能下田覓食造成農業損失，有移除迫切必要。林務局2018年決定積極移除，也逐步研究及改良因地制宜的各種移除方法。
農委會主委陳吉仲今天在立法院接受聯訪時脫口而出說，六福村之前申請長頸鹿進口，在開完學者專家會議後，因為不符合野生動物福利要求，禁止進口。
中央社記者進一步採訪農委會林務局，林務局保育組科長鄭伊娟說，確實已「不同意」六福村申請輸入3隻長頸鹿。
她說明，林務局於今年1月召開專家會議，發現有3大問題，包含環境設施、疾病（捻轉胃蟲）及長途運輸，都不符合野生動物相關福利要求。
她舉例，環境設施包含坡道等設計有問題；黏轉胃蟲症問題，園方無法處理；長途運輸則與業者擬從海外輸入人工繁殖長頸鹿時，沒有達到相關專業要求有關。
林務局保育組組長羅尤娟補充，六福村野生動物園過去發生園區埃及聖䴉脫逃到戶外，並擴大繁殖逾萬隻，成為危及生態平衡的外來種問題，為維持生態平衡，林務局從民國108到112年編列新台幣7400萬元進行移除。
經林務局動支大筆公款執行埃及聖䴉移除任務下，截至110年底，林務局請近百獵手清除逾1.6萬隻，之後剩下零星數量，都由全民買單。（編輯：李亨山）1120330
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