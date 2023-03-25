組射手隊移除埃及聖䴉 Line通報送宣導品

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）羅東林區管理處為移除外來入侵種埃及聖䴉培訓2組專業射手隊，在宜蘭已移除273隻，為力求「清零」埃及聖䴉，籲請民眾透過Line通報埃及聖䴉行蹤，將贈送通報民眾文創宣導品。

行政院農業委員會林務局羅東林區管理處今天透過新聞稿表示，除培訓2組專業射手隊，以空氣槍等工具移除埃及聖䴉外，也與民間專業的移除獵人合作，撒下天羅地網，力求「清零」埃及聖䴉。

羅東林管處指出，截至目前，全台已移除1萬8000餘隻埃及聖䴉，其中宜蘭地區已移除273隻，但外來種的移除工作越到後面越困難，目前宜蘭的埃及聖䴉雖所剩不多，卻相當機靈且行蹤不定。

羅東林管處表示，已成立Line官方帳號（https://lin.ee/0fe52Y7），民眾若在宜蘭、台北發現埃及聖䴉，只要將行蹤位置及明確照片，傳送到Line官方帳號，將提供精美文創宣導品，希望透過群眾力量達成移除埃及聖䴉目的。

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林務局表示，埃及聖䴉原產於非洲及中東，國內在40多年前首次引進於私人動物園展示，後因意外造成逃逸野外，自1984年起在關渡等地陸續有野外目擊紀錄。

林務局指出，有著黑色彎曲嘴喙的白色大鳥埃及聖䴉，和本土鷺科鳥類的棲地、食性重疊，已排擠本土原生鷺科鳥類的生存資源，牠們大量聚集築巢時更會將樹頂枝葉拔除，從而破壞植被覆蓋，甚至可能因下田覓食行為造成農業損失，林務局2018年起決定積極移除。（編輯：張銘坤）1120325