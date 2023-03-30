新竹縣府擬依法罰六福村 桃園市府不排除求償

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新竹縣政府農業處30日說，尚未接獲六福村通報狒狒逃脫，動物逸失部分將依法開罰六福村；桃園市政府表示，待司法釐清後，針對六福村該負起的責任，會做相應處置。（新竹縣政府提供）

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（中央社記者管瑞平、葉臻新竹縣30日電）新竹縣政府農業處今天說，尚未接獲六福村通報狒狒逃脫，動物逸失部分將依法開罰六福村；此外，桃園市政府說，待司法釐清後，針對六福村該負起的責任，會做相應處置。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃市府農業局接力追捕，但狒狒27日卻於楊梅區富岡遭林姓獵人以獵槍打死，而林姓獵人稱是六福村年輕人要他開槍，聲明要提告獵人的六福村昨天改口認了這隻狒狒來自園區。

竹縣府發布新聞稿表示，待收到六福村清查報告後，盡速釐清案情事證，依野生動物保育法相關規定查處，並邀行政院農業委員會林務局和野生動物專家協助六福村檢討戶外放養場域防逃設施，強化園區整體安全。

野生動保法規定，瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。逸失時所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕，違者處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

農業處說，六福村狒狒是早年引進，又收養「ㄅㄆㄇ猴園」停止經營後的靈長類動物，數量龐大，現況鑑定種類和數量有難度，縣府25日發文請六福村1週內回報清查資料，目前園方已休園清查，待清查資料報縣府後將後續查核，並依依野生動保法相關規定查處。

至於抓捕狒狒的社會資源，是否考慮向六福村求償？桃市府告訴中央社記者，全案進入司法程序，過程中相關資訊，桃市府農業局會提供檢方參考，以助釐清事實，而待司法釐清後，針對六福村該負的責任，農業局也會相應處置。

此外，台灣桃園地方檢察署說，全案是否涉及刑責部分尚待釐清。（編輯：李明宗）1120330