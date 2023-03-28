狒狒擺拍遭批 桃農業局專委請辭獲准、局長自請處分

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近日有狒狒出沒桃園市，市府農業局27日獲報，狒狒下午出現在一處民宅，隨即派員前往並朝牠發射麻醉槍，終於成功捕獲狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒昨天遭射擊死亡，在案發第一時間和狒狒擺拍的桃園市農業局專門委員盧紀燁遭質疑沒有動保專業。桃市府今晚說，盧紀燁請辭獲准，農業局長陳冠義也向市長張善政自請處分。

桃園狒狒歷經18天逃亡昨天被逮，卻因受槍傷死亡，全案檢調釐清中。桃園市議會民進黨團今天上午召開記者會，質疑第一時間和狒狒擺拍的盧紀燁沒有動保專業；盧紀燁因未發現狒狒異狀，還與旁人拍照要傳給家人，行徑受網友砲轟。

桃園市府農業局27日在一處民宅朝牠發射麻醉槍，隨後以網子成功捕獲在外逃竄多時的狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

桃園市政府今天晚間發布新聞稿表示，盧紀燁擁有科技農業專業，從資科局借調到農業局服務，希望為推動桃園農業轉型盡一份心力，但此次支援狒狒圍捕作業期間，因思慮不周做出不當行為，引發社會大眾質疑，因此已於下午請辭獲准；桃園市政府農業局長陳冠義也因督導不周，向張善政自請處分。

桃園市政府新聞處長羅楚東指轉述張善政看法，市府團隊會記取教訓，對生命抱持嚴肅尊重的態度；至於此次圍捕過程的缺失，張善政也要求農業局儘速提出檢討報告與精進作為，以釋外界疑慮。（編輯：李錫璋）1120328