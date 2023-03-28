獵人稱農業局知道他開槍 農業局：以為中麻醉槍

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒昨天遭射擊死亡。開槍的林姓獵人今天說，桃園農業局知道他在、現場人員知道他用獵槍，也有農業局人員知道他開槍；農業局說，從未邀獵人參與搜捕，以為狒狒是中麻醉槍。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。開槍的林姓獵人今天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。

桃園市農業局晚間向中央社表示，當時不知道林姓男子是獵人身分，也不知道他拿的是真槍實彈，看到狒狒倒地，大家以為狒狒是中了麻醉槍。

桃園市農業局晚間發布新聞稿表示，針對獵人所說「與桃園市政府農業局一起行動的，他們也完全知情」，這部分從未邀請獵人參與搜捕行動；至於獵人提到「一起作業3至4個小時，都有桃園農業局的人在一旁」，這部分因當時搜捕範圍大、成員分散，但並無農業局人員邀請獵人一起作業。

至於獵人指稱，桃園市政府人員知道他的電話，農業局說，是因農業局處理狒狒案時，曾向林務局洽詢是否能推薦協助人員，當時林務局就將執行外來種埃及聖䴉任務的獵人電話交給農業局，但因為決定不採納這方案，沒有和獵人聯絡。

農業局說，案發後得知現場有獵人在場，研判林姓獵人應有參與，經電話聯繫，林姓獵人表示確實在場，因此請獵人至警局製作筆錄。

農業局說，針對是誰要求擊發獵槍，經警方詢問後，獵人與六福村各有說法，本案已進入偵查程序，靜待司法釐清，也會配合相關調查。（編輯：李錫璋）1120328