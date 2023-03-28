狒狒擺拍遭質疑不專業 桃園農業局將懲處拍照人員

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒昨天遭射擊死亡。桃園市議會民進黨團質疑第一時間和狒狒擺拍的農業局專委沒有動保專業；農業局表示，該專委協助操作無人機及熱成像儀，拍照部分將對相關人員懲處。

桃園狒狒歷經18天逃亡昨天被逮，卻因受槍傷死亡，全案檢調釐清中。桃園市議會民進黨團今天上午召開記者會，質疑第一時間和狒狒擺拍的桃園市政府農業局專門委員盧紀燁沒有動保專業；黨團向中央社表示，盧紀燁是桃園市政府資訊科技局的專委，被借調到農業局，但行政程序根本尚未完備。

桃園狒狒逃亡18天，桃園市府農業局27日在一處民宅朝牠發射麻醉槍，隨後以網子成功捕獲在外逃竄多時的狒狒。（民眾提供）

對此，桃園市農業局下午發布聲明稿表示，盧紀燁是資科局來支援農業局、進行智慧農業及推動農業科技化人員，此次行動中，盧紀燁協助操作無人機及高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，也有六福村獸醫協助。

農業局表示，本次狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為桃園市政府動物保護處長王得吉；對於盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，農業局深感不妥與歉意，將對相關人員懲處。

農業局也說，開槍獵人已向警方表示非受桃園農業局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已移送地檢署偵辦中。（編輯：李錫璋）1120328