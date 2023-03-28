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狒狒出沒桃園
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狒狒出沒桃園9/53
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獵人指有3槍麻醉沒擊中 桃農業局：六福村射的

2023/3/28 17:05（3/28 18:33 更新）
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桃園狒狒遭射擊死亡，開槍的林姓獵人27日到警局配合調查。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日
桃園狒狒遭射擊死亡，開槍的林姓獵人27日到警局配合調查。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日
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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒昨天遭射擊死亡，開槍的林姓獵人今天說，有人對狒狒開了3槍麻醉、沒射中，但不知道是哪個單位。桃園市農業局說，開麻醉槍的是六福村的人，農業局的麻醉槍沒有發射。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，桃園市政府農業局23日起追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死。

開槍的林姓獵人今天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。全案仍待調查。

林姓獵人在聲明中指出，當時他們把狒狒圍在一個水溝邊，他有派自己的人去裡面、但沒有開槍，後來狒狒被趕去民宅，有人對狒狒開了3槍麻醉，但不知道是農業局還是哪裡的獸醫。

林姓獵人後來接受媒體訪問時說，那3槍麻醉都沒有打中，狒狒已經被激怒，並開始出現攻擊動作，「當時情況迫在眉梢，又聽到獸醫下令直接開槍，所以就擊發了」，聽到狒狒急救無效的消息，心裡也很過意不去、感到非常遺憾。

對此，桃園市農業局今天傍晚向中央社表示，開麻醉槍的是六福村的人、但沒射中，只知道有開1槍，確切過程不知道開了幾槍，農業局的人員則完全沒有發射麻醉槍。（編輯：李錫璋）1120328

#桃園市農業局
#六福村
#麻醉槍
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