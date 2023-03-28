獵人：桃市府知我用獵槍 六福村年輕人要我開槍

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桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒昨天遭射擊死亡，開槍的林姓獵人今天發聲明給媒體表示，他在現場是與桃園市政府農業局一起行動、對方完全知情，他一去就告知是用自製獵槍，而六福村年輕人要他開槍。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，自行攜槍參與的林姓獵人坦承開槍，全案仍待調查。

林姓獵人表示，他在圍捕現場與農業局一起行動，對方完全知情，且他非擅自擊發獵槍，是現場情況混亂，狒狒隨時可能傷及民眾，他當下決定聽命開槍，對結果「深表遺憾」。

他說，昨天接到新竹縣政府農業處聯繫稱狒狒距新竹縣境很近，擔心跑到竹縣，而圍捕現場在富岡，他和同伴剛好在湖口、距離很近，約上午11時到現場。

林姓獵人表示，現場有桃市府農業局人員、六福村獸醫等，但都穿便服、不知誰是誰，他有告知對方使用自製獵槍，「一開下去可能就沒辦法了，這我都有說」，且他的車上也有貼標示，對方還特別確認看一下，知道他是移除外來種的獵人。

他說，現場作業時都有桃市府農業局人員在場，約下午3時20分，自稱為農業局的人下令他開槍，但直到後來到桃市府警察局做筆錄，才知對方是六福村獸醫。

至於追捕狒狒過程，林姓獵人表示，由於在陰暗處，他打開槍上的槍燈，當時那名後來才知身分的「六福村年輕人」拿木頭給他，他丟出木頭，狒狒卻沒反應，但之後狒狒突然吼叫、跳上屋頂，準備往上爬、要鑽出洞，他就對那個人（六福村年輕人）說：「欸！快點！」但年輕人稱已無麻醉針，並告訴他：「你就開槍啦！」於是他就開槍。

他說，後來有更多人進屋，其中一個「高高的」農業局人員說「全部都閉嘴」，並叫他們先走，「叫我開槍的年輕人和那個高高的人都知道（我開槍）」。

林姓獵人表示，事件處理完畢後，桃市府人員致電給他，要他去派出所做筆錄，「如果農業局不知道我們這『另一組人馬』的存在、不清楚我們是誰，又怎麼會有我的電話？」

他說，狒狒的死亡他深感遺憾，但實在是收到指令，且當時現場人員眾多，狒狒遭圍捕性情兇猛，擔心獸醫、現場人員和圍觀民眾受傷，才在一旁獸醫要求下擊發獵槍。

不過，六福村稍早聲明，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告；一切以聲明為主，與事實不符者，六福村將蒐證，並保留法律追訴權。（編輯：李明宗）1120328