傳獵人稱獲許可射殺狒狒 六福村擬提告

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桃園狒狒歷經18天逃亡，27日在桃園楊梅富岡遭捕獲，卻因被獵槍打傷死亡。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

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（中央社記者葉臻、郭宣彣桃園28日電）桃園市狒狒遭獵槍射殺死亡，媒體報導，開槍的獵人稱有詢問在場的六福村相關人員能否開槍，但六福村今天發布聲明表示，沒有六福村人員指示獵人開槍，將對獵人提告。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，自行攜槍參與的林姓獵人坦承開槍，全案仍待調查。

桃市府警察局楊梅分局昨天約談農業局、新竹縣政府農業處、六福村及獵人共13人，林姓獵人坦承開槍擊斃狒狒，但媒體報導，獵人稱有在場人士同意，全案上午被依違反野生動物保育法函送台灣桃園地方檢察署偵辦。

相關人士表示，林姓獵人先接到竹縣府農業處電話詢問圍捕狒狒相關事宜，當時獵人剛好遇到路邊員警，詢問後得知附近正在圍捕狒狒，自行前往想幫忙。

相關人士說，獵人抵達圍捕狒地點時，在現場阿嬤帶領下進入狒狒躲藏的民宅，獵人認為當時狒狒四處逃竄，還往上跳，行徑已是在發狂，獵人判定有危險，怕狒狒傷人就開槍。

此外，媒體報導，圍捕前獵人曾問在場人員如果有狀況能否開槍？對方回：「那就開啊。」沒想到開槍後詢問對方是哪個單位，對方才說是「六福村」。

不過，六福村表示，六福村人員在現場聽到槍聲後才進入狒狒躲藏區域，沒有同仁對獵人提出同意開槍指示，將對獵人提法律告訴。

此外，六福村說，狒狒遭抓捕後狀態不好，六福村獸醫被緊急徵詢協助急救，非部分媒體指六福村強行帶走狒狒，且相關人員全程攜帶專業麻醉器材及獸醫隨行，確保動物追捕安全，而追捕區域屬桃園管轄，全程配合桃市府農業局安排指揮，不清楚哪個單位安排獵人持獵槍跨區追捕。

竹縣府農業處副處長傅琦媺告訴中央社記者，當時獲報狒狒持續移動靠近竹縣，縣府昨天上午聯繫林姓獵人，請對方在竹縣待命，但當時林姓獵人已在狒狒圍捕現場附近。

傅琦媺說，依縣府的通訊軟體LINE工作群組訊息顯示，獵人當時已在現場附近待命，但為何會自行前往圍捕現場，不清楚是誰指派，但縣府不會派獵人跨區到桃園圍捕。

桃市府農業局表示，未接獲通知獵人要到場，獵人進民宅時沒農業局人員陪同，農業局人員沒接獲獵人開槍的請示，更沒示意獵人開槍，也不知獵人有開槍，是後來捕捉後，上車時發現狒狒血染紅網子、情況不對，趕緊送狒狒去治療。

野生動物保育法規定，保育類野生動物應保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違反者處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

農業局說，已向警察局報案，移請司法偵辦釐清。（編輯：李明宗）1120328