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狒狒出沒桃園
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狒狒出沒桃園8/42
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傳獵人射狒狒稱六福村授權 六福村：配合警方調查中

2023/3/28 09:48（3/28 09:59 更新）
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桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日
桃園市農業局27日在楊梅區富岡圍捕狒狒，但狒狒遭獵槍打傷，經搶救無效死亡。警方調查，是一名現場合法使用獵槍獵人開槍射傷狒狒。中央社記者吳睿騏桃園攝 112年3月27日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）桃園市狒狒出沒昨天遭捕獲，卻已被獵槍打傷急救無效死亡，媒體報導，一名自行攜槍參與追捕獵人坦承射殺並稱有詢問現場人員（指六福村相關人員）能否開槍；六福村今天表示，目前配合警方調查，暫不回應。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，坊間一度質疑是從六福村逃跑，但六福村經盤點並未發現有狒狒脫逃，這隻狒狒更一路從平鎮區往楊梅及新屋區移動，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，並成立「桃園市抓狒戰情室」，昨天在楊梅富岡遭捕獲，但已被獵槍打傷急救無效死亡。

媒體報導一名自行攜槍參加追捕的獵人坦承射殺，並聲稱有詢問現場人員（指六福村相關人員）能否開槍；對此，六福村向中央社記者表示，目前配合警方調查，因調查不公開，暫不進行回應。（編輯：陳仁華）1120328

#六福村
#黃志杰
#桃園市抓狒戰情室
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