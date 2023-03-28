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狒狒出沒桃園
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狒狒出沒桃園6/42
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桃園農業局認了抓捕狒狒過程不當 擬檢討懲處

2023/3/28 10:46（3/28 11:56 更新）
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在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，桃園市農業局人員鞠躬、獻花致意。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
在桃園流浪多日的狒狒27日被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。狒狒屍體28日將轉送台北市立動物園檢驗，桃園市農業局人員鞠躬、獻花致意。中央社記者葉臻攝 112年3月28日
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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園市政府農業局長陳冠義今天表示，捕捉狒狒過程，農業局人員有些沒做到動物保護或尊重生命的不當行為，農業局深切檢討，包括他也會接受調查，相關部分送考績委員會懲處。

陳冠義說，遺憾這麼多天誘捕後，得到最不想看到的結果；至於狒狒為何中槍？獵人為何在桃園持真槍實彈？會請警方加強偵辦，農業局也表達遺憾和憤怒。

此外，農業局專門委員盧紀燁抓到狒狒當下拍照說要給女兒看，陳冠義說，在標準作業程序（SOP）下，這行為不宜，應檢討。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由農業局接力追捕，但狒狒昨天卻於楊梅區富岡遭獵槍打死，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

狒狒屍體上午9時被送往台北市立動物園檢驗；狒狒被裝在塑膠箱內，由桃市府動物保護處人員替箱外消毒後蓋布、獻花，隨後在眾人鞠躬下被送上車、離開。

農業局舉行記者會，動保處長王得吉表示，昨天下午2時50分許接獲通報發現狒狒蹤跡、疑在一處屋內，管制人員在現場查看時，屋內很暗，第一時間沒發現狒狒，管制人員準備要拿手電筒時遇到獵人，獵人剛好有手電筒，就自行去找狒狒並射擊。

王得吉說，過去一段時間抓捕過程，一直以誘捕、麻醉槍方式，當下不知獵人是真槍實彈，獵人開槍前未告知農業局、也未先向農業局示意。

至於何時發現狒狒受傷？王得吉表示，第一時間大家都以為狒狒倒地是麻醉槍射擊導致，一般遭麻醉槍射擊後，會等動物安定、確認，當下也為蒐證而拍照，直到上車時發現捕網上有血跡，基於情況不明，為保護動物，委請六福村帶回檢查和治療。

農業局林務科長吳秀真表示，狒狒送到台北市立動物園後將X光掃描、檢驗血液及DNA（去氧核醣核酸）來源，之後再送到行政院農業委員會家畜衛生試驗所解剖以釐清死因。

獵人進場部分，吳秀真說，桃園沒委請獵人協助搜捕，也沒授權、示意獵人射擊，已向桃市府警察局報案，後續依司法程序釐清。（編輯：李明宗）1120328

桃園市10日起狒狒出沒，「逃亡」行蹤從平鎮到楊梅、新屋等地，還闖進台鐵富岡機廠，27日桃園市農業局人員在楊梅富岡以麻醉槍捕獲遭槍擊重傷的狒狒，經急救後狒狒不治死亡。（中央社製圖）
桃園市10日起狒狒出沒，「逃亡」行蹤從平鎮到楊梅、新屋等地，還闖進台鐵富岡機廠，27日桃園市農業局人員在楊梅富岡以麻醉槍捕獲遭槍擊重傷的狒狒，經急救後狒狒不治死亡。（中央社製圖）
#桃園市政府農業局長
#王得吉
#陳冠義
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