桃園狒狒中槍亡 市府官員忙拍照挨轟

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（中央社記者葉臻桃園28日電）桃園狒狒歷經18天逃亡昨天被逮，卻因遭獵槍射殺死亡。桃園市農業局人員疑未發現狒狒異狀，還與旁人拍照要傳給家人，行徑受網友砲轟；農業局說，當時以為是中麻醉槍。

桃園平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市政府農業局接力追捕，狒狒在昨天於楊梅富岡遭捕獲，卻因被獵槍打傷死亡。

桃園市政府農業局昨天捕獲狒狒時，第一時間未發現狒狒已有異狀，相關人員先與狒狒拍照，直至要後送時才發現狒狒受到槍傷、送至六福村急救，但狒狒仍身亡；當時對於開槍者身分並不清楚，直至昨天深夜，一名自行攜槍參加捕捉行動的合法獵人才向警方坦承射殺，案情待釐清。

桃園狒狒逃亡18天，桃園市府農業局27日在一處民宅朝牠發射麻醉槍，隨後以網子成功捕獲在外逃竄多時的狒狒。（民眾提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月27日

根據桃園市政府農業局專門委員盧紀燁昨天向媒體發布的影片，他面色凝重地說，「我們前往現場時已經有另組人在裡面，進去後發現狒狒已經倒臥，出於情況有點緊急，所以我們用網子趕快罩起來趕快拖出來外面，發現牠狀況真的不太好。」

然而，依據後來流出的案發當時影片，盧紀燁從屋子內將狒狒拎出後，臉上露出笑容，還要求旁人幫他拍照「要給我女兒」，並吆喝一旁幫忙抓狒狒的阿嬤一起入鏡拍照行徑，引起網友憤怒；盧紀燁疑似沒有第一時間檢查狒狒情況、以致不了解當時狒狒已受槍傷。

桃園市農業局說，發現狒狒時，六福村的人員有向狒狒開麻醉槍、但沒射中，當時狒狒所在的房子裡面很黑、看不清楚，市府人員用網袋捕捉後，應外面記者要求擺拍，當時還不知道狒狒已受槍傷。

桃園市農業局長陳冠義則說，當下以為狒狒是中麻醉槍，用網袋捉捕進行拍照，後續將對捉捕的SOP做通盤檢討。（編輯：郭諭儒）1120328