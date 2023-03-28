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桃園狒狒遭獵槍擊中死亡挨批 張善政：依法懲處

2023/3/28 10:34
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（中央社記者王朝鈺桃園28日電）桃園市狒狒出沒，牠歷經18天流浪昨天在楊梅區富岡被捕獲，但遭獵槍打傷急救無效死亡，引發批評。桃園市長張善政今天指出，會與市府員工一起面對，也會依法懲處。

「善待動物，尊重生命，必須是我們追求的價值」，張善政今天上午在臉書（Facebook）發文表示，昨天下午在桃園流浪多日的狒狒被找到了，但牠不幸在過程中喪生，這樣的結果，他與大家一樣，感到非常遺憾。

張善政說，現場為何擊發獵槍，持槍者是否為其他單位或縣市委託的獵人，警方都在調查中，桃園市府會全力配合。

另外，他表示，桃園市府有些員工在過程中沒有以審慎、專業的態度面對，沒有展現出農政機關所應具備保護動物、尊重生命的素養與價值，市府責無旁貸，這絕對須反省與檢討。

張善政指出，對於外界的批評與指教，他會與市府員工一起面對，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。

在桃園市流浪多日的狒狒昨天遭捕獲後不治，桃園市議員黃瓊慧質疑狒狒受傷應先送醫，但現場人員卻輪流拍照。（編輯：戴光育）1120328

#張善政
#桃園
#黃瓊慧
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